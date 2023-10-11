"برنامج الأغذية العالمى" يدعو إلى إنشاء ممرات إنسانية لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة

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دعا برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى إنشاء ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير ممر آمن، ودون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية.

وأطلق البرنامج عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية العاجلة لأكثر من 800 ألف شخص فى غزة والضفة الغربية الذين يواجهون ظروفاً قاسية، وغير قادرين على الوصول إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية، بسبب العدوان المتواصل منذ السبت الماضي.



وأكد البرنامج حاجته بشكل عاجل إلى القدرة على الدخول والتمويل للوصول إلى المحتاجين، موضحا أن هناك حاجة إلى ما مجموعه 17.3 مليون دولار أمريكى فى الأسابيع الأربعة المقبلة، لمعالجة هذا الوضع الحرج.



وأوضح البرنامج أنه وزع بالتعاون مع "الأونروا" المواد الغذائية الجاهزة للأكل على 73000 شخص، وتستمر عمليات التوزيع يوميًا للنازحين فى الملاجئ فى غزة، وسط مخاوف من نفاد الموارد الحيوية فى المدينة مثل الغذاء والمياه والكهرباء، مع تضرر البنية التحتية بشدة، ما يعيق بشدة إنتاج الغذاء، وشبكات التوزيع.



وأشار إلى أنه بدأ توزيع التحويلات النقدية على 164000 شخص فى غزة والضفة الغربية، ويمكن استبدال القسائم الإلكترونية بالمواد الغذائية فى المتاجر المحلية.



كما أعرب البرنامج عن قلقه إزاء توافر المواد الغذائية فى المتاجر المحلية مع نفاد الإمدادات، فى الأيام القليلة المقبلة، وفى انتظار تجديد مخزونات الأغذية من خلال فتح الممرات الإنسانية.



ونوه إلى أنه سيقوم بتوزيع الغذاء على 300 ألف شخص فى المجتمعات المضيفة، وإتاحة المنصات النقدية للشركاء فى المجال الإنساني، موضحا أن جميع الحدود ونقاط التفتيش بين الضفة الغربية وغزة مغلقة، مما يؤدى إلى تفاقم الأزمة من خلال منع دخول المساعدات التى تشتد الحاجة إليها.