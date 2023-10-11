وبث التلفزيون الحكومي في النيجر صورا لقافلة عسكرية تغادر قاعدة في ولام شمال البلاد، مشيرة إلى أنها كانت متجهة إلى تشاد المجاورة، كما ظهرت طائرات نقل عسكرية فرنسية وهي تغادر قاعدة جوية في العاصمة نيامي.

وتأتي مغادرة القوات الفرنسية بعد أسابيع من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء الوجود العسكري في النيجر وسحب سفير بلاده، ويعمل نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر لتدريب قواتها وتنفيذ عمليات مشتركة.

ويحذر محللون من أن انسحاب فرنسا من النيجر سيترك فراغا أمنيا يمكن أن يستغله المتطرفون.