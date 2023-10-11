اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 05:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

بدء الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان على غزة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 05:18 م
بدء الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان على غزة الجامعة العربية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ منذ قليل الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب، وذلك تمهيدا لانعقاد دورة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، بمقر الأمانة العامة.

 

ويأتى الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالى لدورة المجلس الوزارى، وذلك لبحث سبل التحرك السياسى على المستوى العربى والدولى لوقف العدوان الإسرائيلي.

 

قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أن الاجتماع الوزارى الطارئ يأتى فى ظل العدوان الإسرائيلى الغاشم المستمر على الشعب الفلسطينى، مشددا أن الحل الوحيد لكل ما يجرى من تصعيد فى المنطقة هو الحل السياسى بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

 

وقال السفير العكلوك، إن الرئيس محمود عباس يدير تحركا إقليميا ودوليا من خلال اتصالات مع زعماء العالم هدفه وقف العدوان.


الجامعة العربية

فلسطين

مجلس الجامعة العربية

وزراء الخارجية العرب

قطاع غزة

العدوان على غزة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية: نواصل اتصالاتنا مع الفلسطينيين والإسرائيليين لخفض التصعيد فى غزة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 04:47 م

سامح شكرى: وزير خارجية إيطالياً بحث مع الرئيس السيسى الأوضاع فى غزة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 04:43 م

استشهاد 4 مُسعفين جراء قصف إسرائيلى لسيارة إسعاف شمال غزة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 04:38 م

إسرائيل تقصف قطاع غزة بصواريخ وقذائف الفسفور الأبيض.. الطائرات الحربية تقصف ميناء الصيادين.. وخارجية فلسطين: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتستخدم أسلحة محرمة دوليا.. وارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ1078 شهيدا

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة