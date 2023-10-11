بدء الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان على غزة

بيشوى رمزى

بدأ منذ قليل الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب، وذلك تمهيدا لانعقاد دورة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، بمقر الأمانة العامة.

ويأتى الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالى لدورة المجلس الوزارى، وذلك لبحث سبل التحرك السياسى على المستوى العربى والدولى لوقف العدوان الإسرائيلي.

قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أن الاجتماع الوزارى الطارئ يأتى فى ظل العدوان الإسرائيلى الغاشم المستمر على الشعب الفلسطينى، مشددا أن الحل الوحيد لكل ما يجرى من تصعيد فى المنطقة هو الحل السياسى بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

وقال السفير العكلوك، إن الرئيس محمود عباس يدير تحركا إقليميا ودوليا من خلال اتصالات مع زعماء العالم هدفه وقف العدوان.