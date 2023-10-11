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بايدن يحض نتنياهو على تقليل الخسائر بصفوف المدنيين فى غزة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 07:48 ص
بايدن يحض نتنياهو على تقليل الخسائر بصفوف المدنيين فى غزة الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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حض الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقليل الخسائر بصفوف المدنيين في قطاع غزة، بينما تواصل إسرائيل شن هجوم وحشي على قطاع غزة، حسبما ذكر مسؤولان في الإدارة ومسؤول سابق لشبكة "NBC News".

 

وقال المسؤولون الأمريكيون إن بايدن في حديثه مع نتنياهو كان أكثر صراحة مما كان عليه في مكالمات سابقة بأنه ينبغي على الجيش الإسرائيلي أن يبذل قصارى جهده لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

 

وكان قد أوضح بايدن في خطاب مدته 10 دقائق، بعد مكالمته الهاتفية مع نتنياهو، أنه يقف إلى جانب إسرائيل، وسيلتزم بتقديم مساعدات عسكرية أمريكية لحماية البلاد من الهجمات المستقبلية.

 

وقال بايدن: "مثل كل دولة في العالم، لإسرائيل الحق في الرد- بل من واجبها الرد- على هذه الهجمات الشرسة"، لكنه أضاف: "ناقشنا أيضاً كيف أن الديمقراطيات مثل إسرائيل والولايات المتحدة تكون أقوى وأكثر أمناً عندما نتصرف وفقاً لسيادة القانون".

 

 


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