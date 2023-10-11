اليوم السابع
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انقطاع المياه عن 6 مناطق سكنية بالقاهرة لتحويل خط رئيسى غدا

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:51 ص
انقطاع المياه عن 6 مناطق سكنية بالقاهرة لتحويل خط رئيسى غدا انقطاع المياه
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً للقيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بسبب أعمال الصرف الصحى بمدينة السلام بالقاهرة، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن جميع مراحل اسكانات (اطلس –المحمودية –اسكندريه –الجمهورية والقاهرة ) ومناطق ( الشواكر – محطة الصرف الصحى عقد 16 الجبل الاصفر). 
 
وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيكون من الساعة الثامنة مساء غدا الخميس الموافق 12-10-2023 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الجمعة الموافق 13-10-2023.
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.
 
وأكدت الشركة أنها فعت بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.
 
 

القاهرة

مياه الشرب

انقطاع مياه الشرب

محافظة القاهرة

انقطاع المياه



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