اليوم السابع
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انطلاق المؤتمر الإقليمى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالجيزة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:34 ص
انطلاق المؤتمر الإقليمى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالجيزة جانب من المؤتمر
كتبت - مرام محمد

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انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى نسخته الثانية، والتي تنظمه محافظة الجيزة للإعلان عن المشروعات الفائزة بإقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وتكريم القائمين على هذه المشروعات، في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ "COP 28" والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي.
 
يأتي ذلك بحضور كلاً اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
 
يُذكر أن اختيار المشاريع الفائزة يكون مقروناً بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة، والجدوى الإقتصادية والقابلية للتمويل، والقابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، والتمكين وتكافؤ الفرص.
 
وتتضمن المبادرة 6 فئات وهي "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".
 
 
 

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