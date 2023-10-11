اليوم.. إعلان الفائزين فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمحافظات القاهرة الكبرى

كتبت - مرام محمد

تنظم محافظة الجيزة ، اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023 المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى نسخته الثانية، لعرض المشروعات الفائزة عن محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية.

يأتي ذلك بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

ويتم تقييم المشروعات المقدمة وفقاً لمحددات التقييم المعدة من وزارة التخطيط، وتتضمن ضرورة توافر المكون الأخضر والذى يرتكز على تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك ضرورة توافر المكون الذكى والذى يعتمد على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة.