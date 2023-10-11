اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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النرويج: تسجيل ترددات اهتزازية قد تكون انفجارا فى منطقة خط غاز بالتيك كونكتر

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 06:00 ص
النرويج: تسجيل ترددات اهتزازية قد تكون انفجارا فى منطقة خط غاز بالتيك كونكتر النرويج - أرشيفية
وكالات

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سجل خبراء نرويجيون ترددات اهتزاز وتوقعوا أنه انفجار محتمل في بحر البلطيق بالقرب من خط أنابيب غاز "بالتيك كونكتر" بين فنلندا وإستونيا.

وجاء في بيان نشرته جمعية رصد الزلازل " NORSAR": "رصدت NORSAR انفجارا محتملا قبالة سواحل فنلندا في بحر البلطيق في تمام الساعة 1:20 بالتوقيت المحلي في 8 أكتوبر 2023".

وصرحت شركة "جاسجريد فنلندا" المشغلة لخط أنابيب الغاز الاثنين، أنها أغلقت خط الغاز تحت البحر بين فنلندا وإستونيا، خلال الليل بعد انخفاض غير عادي في الضغط في الأنبوب مما قد يشير إلى حدوث تسرب.

وفي اليوم التالي، قالت الشركة إن "هناك أسبابا للاشتباه في أن أضرارا لحقت بخط أنابيب الغاز البحري"، ولم تقدم الشركة تفاصيل أكثر عن الموضوع.

وأكد رئيس وزراء فنلندا أن الحادث لا يمكن أن يكون لأسباب طبيعية، كما صرح الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو بتصاريح تؤيد ذلك.

وبحسب بيان الجمعية، فقد أشار خبراء الزلازل أن قوة الانفجار تقدر بـ 1 درجة، وهو أقل بكثير من الانفجار الذي وقع في خط أنابيب غاز "السيل الشمالي" في سبتمبر من العام الماضي. 

يذكر أن "بالتيك كونكتر" هو خط أنابيب غاز يمتد على طول قاع خليج فنلندا، بطول حوالي 80 كيلومترا، بين إنكو في فنلندا وبالديسكي في إستونيا، تم إطلاقه في ديسمبر 2019.


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