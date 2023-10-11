المركز الجامعى للتطوير المهنى ينظم مائدة مستديرة لأصحاب الأعمال

الغربية عادل ضرة

استضافت جامعة طنطا مائدة مستديرة لأصحاب الأعمال نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة (UCCD) بالجامعة، بحضور الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمناقشة مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل في القطاع الهندسي والمعلوماتي، ومناقشة المتطلبات المهارية والمعرفية للخريجين وملائمتها للشركات التي تنعكس بوضوح على عمليات التوظيف وتحديد معايير الاختيار.

أكد الدكتور محمود ذكي خلال كلمته على أهمية مراكز التطوير المهني بالجامعة لدورها في تنمية مهارات طلاب الجامعة وإعدادهم جيداً لمواجهة متطلبات سوق العمل في ضوء رؤية مصر 2030 وتطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً أهمية عقد المائدة المستديرة لأصحاب الأعمال باعتبارها والتحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال عند توظيف خريجي الجامعة، لتأهيل كوادر من الخريجين قادرين على مواجهة سوق العمل، موجها الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وللجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باعتبارهم شريك أساسي في مشروع تطوير المسارات المهنية لطلاب وخريجي الجامعة، مشدداً على ضرورة تحقيق التواصل الدائم بين الجامعة وخريجيها من خلال المنصات المختلفة، والعمل على تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

وأشاد رئيس جامعة طنطا بما حققتة المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة طنطا من خلال تقديم أكثر من 30 ألف خدمة لمنسوبيها خلال 27 شهر شملت خدمات التدريبات المهارية والفنية التخصصية والإرشاد والتخطيط المهني وبناء العلاقات مع أصحاب الأعمال، وكذلك تدريب أكثر من 80% من الطلاب ذوي الهمم من المقيدين بكليات الجامعة.

أوضح الدكتور محمد حسين أن الهدف الأساسي لعقد الجلسة الحوارية اليوم هو التواصل مع أصحاب الأعمال، والاستفادة من الخبرات العملية ببيئة عمل الشركات وجمع البيانات الكيفية والخروج بنتائج ومعلومات وفيرة يتم إدارتها وتنظيمها لتطوير المقررات الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مؤكداً أن إدارة الجامعة تعمل على تحقيق الشراكة مع أصحاب الأعمال في عملية تطوير البرامج الدراسية.

أضاف الدكتور محمود سليم حرص الجامعة على تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، مشيداً بدور مراكز التطوير المهني بالجامعة في تقديم الدورات التدريبية التي تتيح مشاركة الطلاب في العديد من البرامج وحاضنات الأعمال، لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي للوقوف على المتطلبات المهارية والمعرفية للخريجين لدعم قدراتهم في مواجهة سوق العمل.

من جانبها قدمت وفاء بخيت نائب المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني عرضا تقديما تناولت خلاله دور المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات المصرية، والخدمات التي تقدمها المركز للطلاب ودراسات سوق العمل، موجهةً الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة طنطا على وجه الخصوص وجميع فرق العمل بمراكز التطوير المهني بالجامعة.

أدار الجلسة الحوارية الدكتور أحمد أبو السعادات مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة ومدير المركز الإعلامي بالجامعة، وقدم عرضاً تناول خلاله تعريفاً بالمركز والدورات التدريبية التي تقدم من خلاله، إضافة إلى الإنجازات التي حققها المركز وأعداد الطلاب الذين تلقوا تدريبا منذ افتتاح المركز حتى الآن وشملت الجلسة مناقشة محورين رئيسيين شملا مدى ملائمة خريج جامعة طنطا لمواجهة سوق العمل، ومقترحات أصحاب الأعمال لتحسين مواصفات الخريجين بالقطاع الهندسي والمعلوماتي بجامعة طنطا من خلال الخبرات العلمية بإدارة عمليات التوظيف وببيئة عمل الشركات.

قدم أصحاب الأعمال، وممثلي شركات القطاع الخاص مقترحات لتحسين مواصفات الخريجين بالقطاعين الهندسي والمعلوماتي بالجامعة من خلال الخبرات العملية وبيئة عمل الشركات، وشملت الشركات المشاركة في الجلسة الحوارية شركة فودافون واعمار الدلتا وطنطا موتورز وكامب فور انجلش و Appout واستار ترانس ومستشفى دار الشفاء، وانتهت إلى العديد من التوصيات القابلة للتطبيق وتتعلق بإيجاد آليات بالشراكة مع القطاع الصناعي لتطوير المخرجات التعليمية للمقررات الدراسية وتوفير فرص تدريب ميداني ومحاكة من خلال برامج تدريبية موجهة وضرورة وضع خطط تنفيذية لنشر ثقافة تغيير المسارات المهنية وفقا للقدرات الذاتية للطلاب والخريجين ومن خلال عمليات الارشاد والتخطيط المهني.

جاء اللقاء بحضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة، والدكتورة نانسي الحفناوي القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة نهال عاطف وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية، وممثلي الجامعة الامريكية بالقاهرة وفاء بخيت نائب المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، ومريم الجابي مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة طنطا محمد إيهاب الجندي مدير مكون معلومات سوق العمل لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.

