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المتحدث باسم الصحة الفلسطينية لـ"اليوم السابع": ارتفاع شهداء غزة لـ 1200 شهيد

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:06 م
المتحدث باسم الصحة الفلسطينية لـ"اليوم السابع": ارتفاع شهداء غزة لـ 1200 شهيد تشييع شهداء فلسطين
كتب أحمد جمعة

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أكد متحدث رسمى باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة لليوم السابع ، الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي غزة لـ 1200 شهيد بينهم نساء وأطفال وأكثر من 5 آلاف مصاب.
 
فيما دعت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين بضرورة التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم وخاصة من فصيلة ( 0 ) بنوعيه السالب والموجب.
 
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في غزة، ردًّا على اقتحام واستفزازات الإسرائيليين في المسجد الأقصى المبارك
 
وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن مصادر محلية لم تسمِّها، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الفسفور الممنوع دوليًّا خلال غاراتها على قطاع غزة.
 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي لـ 1100 شهيد بينهم 326 طفلا، مؤكدة أن أكثر من 5 آلاف فلسطيني أصيبوا في العدوان على غزة بينهم 1217 طفل.
 
وشرّعت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف، التي تتعلق بأسلحة تقليدية معينة، في حظر استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف المدنية، كما أمرت بالحد من استخدام تلك الأنواع ضد الأهداف العسكرية المتاخمة لمواقع تركز المدنيين، إلا أن ذلك ينطبق على القنابل التي تسقطها الطائرات وليست تلك المقذوفة من المدافع.
 

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