اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 04:02 م
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القبض على تشكيل عصابى لترويج المخدرات ديليفرى بالدقهلية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 03:55 م
القبض على تشكيل عصابى لترويج المخدرات ديليفرى بالدقهلية حبس
الدقهلية - محمدالحبشي

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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على شابين وسيدة بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وتوصيلها لعملائهم ديليفري باستخدام توك توك بنطاق مدينة جمصة.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة جمصة، أكدتها التحريات السرية، بإتجار سيدة وشابين في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بنطاق المدينة.
 
وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين أثناء تواجدهم بمنطقة 15 مايو، مستقلين توك توك، وهم: ليلى خ. وشهرتها أم ملك وتبلغ من العمر 40 عاما، مقيمة بجمصة، وسيد ال. ويبلغ من العمر 40 عاما، ومقيم بقرية كفر الغاب بمحافظة دمياط، وعلي ال. ويبلغ من العمر 39 عاما، مقيم بقرية الوسطاني بدمياط.
 
وبتفتيشهم عثر على 250 جم هيروين، و250 جم هيدرو و500 جم حشيش، وبمواجهة اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الترويج للمواد المخدرة، وتوصيلها لعملائهم باستخدام دراجة بخارية توك توك، تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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