القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تدمر حي الكرامة شمال غرب غزة

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن طائرات الاحتلال تدمر حي الكرامة شمال غرب غزة .

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت حاملة طائرة إلى المنطقة للردع، متابعا :"لا يوجد مكان للكراهية في الولايات المتحدة ضد اليهود أو المسلمين".

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمة له بثتها قناة القاهرة الإخبارية:"مستعدون لنقل أي أصول عسكرية أميركية إلى إسرائيل كلما تطلب الأمر".

وتابع جو بايدن:"طلبت من الكونجرس اتخاذ تدابيرلمساعدة إسرائيل، واتصلت برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأبلغته بأننا نتضامن مع إسرائيل، ونقف مع إسرائيل بوضوح".