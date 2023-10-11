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القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تدمر حي الكرامة شمال غرب غزة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:08 ص
القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تدمر حي الكرامة شمال غرب غزة غزة
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن طائرات الاحتلال تدمر حي الكرامة شمال غرب غزة .

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت حاملة طائرة إلى المنطقة للردع، متابعا :"لا يوجد مكان للكراهية في الولايات المتحدة ضد اليهود أو المسلمين".

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمة له بثتها قناة القاهرة الإخبارية:"مستعدون لنقل أي أصول عسكرية أميركية إلى إسرائيل كلما تطلب الأمر".

وتابع جو بايدن:"طلبت من الكونجرس اتخاذ تدابيرلمساعدة إسرائيل، واتصلت برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأبلغته بأننا نتضامن مع إسرائيل، ونقف مع إسرائيل بوضوح".

 


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