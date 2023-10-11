القابضة المعدنية تتفاوض مع 3 شركات عالمية لتصنيع سيارات محلية فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

كشفت شركة النصر للسيارات ، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية عن وجود مفاوضات مع 3 شركات عالمية، وأخرى مصرية بهدف تصنيع سيارة تقليدية فى مصر، بجانب تصنيع سيارة كهربائية خلال الفترة المقبلة بنسبة مكون محلى يبدأ من 45%.

تجرى المفاوضات وفق ما أعلنه الدكتور مهندس خالد محمد شديد رئيس مجلس الإدارة، فى الجمعية العمومية، مع شركةDFSK الصينية المنتجة لسيارات ركوب متنوعة بهدف التصنيع محليا بمكون لا يقل عن 45% والتصدير لمختلف دول العالم .

كما تجرى المفاوضات مع شركة المنصور المصرية لتصنيع السيارة MG5 حيث تم بالفعل تقديم سعر تصنيع من شركة النصر للشركة لتصنيع 42 الف سيارة سنويا ، بجانب مفاوضات مع شركة اشوك ليلاند الهندية احدى شركات مجموعة هندوجا المتخصصة في المركبات التجارية بالتعاون مع شريك محلى

كما تجرى مفاوضات مع شركة YOUNLONG متخصصة في تصنيع العديد من السيارات ويجرى التفاوض معها على تصنيع 3 أنواع من السيارات الكهربائية التي تناسب مصر بجانب تصنيع سيارة كهربائية مينى كدبيل عن التوكتوك وتصل سرعتها ل 50 كيلو في الساعة وتضم مقعد للسائق ومقعدين للركاب وحال الاتفاق سيتم تصنيعها بمصانع النصر للسيارات .

وتسعى شركة النصر للسيارات لانتاج سيارة بمكون محلى 100% بحلول عام 2029 وفق مخطط تدريجى على 3 مراحل .