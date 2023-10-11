الفستق يخفض نسبة السكر في الدم.. اعرف كيفية إضافته لنظامك الغذائي

كتبت ميرفت رشاد

حفنة من الفستق يمكن أن تكون وجبة خفيفة مثالية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، تُعرف هذه المكسرات المذهلة بأنها مخزن للدهون الصحية والألياف والبروتين ومضادات الأكسدة والفيتامينات، يجب على الأشخاص الذين يرغبون في خفض مستويات الكوليسترول لديهم والحفاظ على نسبة السكر في الدم أن يدمجوا هذه المكسرات الصحية في نظامهم الغذائي، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".





يعد الفستق مصدرًا رائعًا للدهون الصحية والألياف والبروتين ومضادات الأكسدة والمواد المغذية المختلفة، بما في ذلك فيتامين ب6 والثيامين، أنها توفر فوائد فقدان الوزن، وانخفاض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، كما أنها مفيدة لصحة الأمعاء والعين والأوعية الدموية.

تعود شعبية الفستق إلى عدة قرون مضت، حيث تم استخدامه من قبل الحضارات المختلفة للأغراض الطبية، من تطبيقه خارجيًا على الجروح إلى علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، تم استخدام الفستق على نطاق واسع منذ آلاف السنين في العديد من البلدان، ينصح الفستق بتغذية الجسم والعقل، وتحسين وظائف المخ، وتعزيز الحيوية الشاملة.

كثير من الناس لا يدركون حقيقة أن الفستق مفيد للحفاظ على مستويات السكر في الدم، إذا كنت تسعى إلى تحسين صحتك العامة أو إدارة مرض السكري على وجه التحديد، يجب عليك إضافة الفستق إلى نظامك الغذائي.

ما هي فوائد الفستق في علاج مرض السكري؟



يقدم الفستق العديد من الفوائد عندما يتعلق الأمر بإدارة مستويات السكر، أنها لا تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة لأنها تحتوي على مؤشر منخفض، بالمقارنة مع الوجبات الخفيفة الأخرى التي نحب تناولها، يحتوي الفستق على مستويات منخفضة من الكوليسترول، وهذا يجعلها خيارًا ممتازًا للأفراد الذين يتطلعون إلى الحفاظ على مستويات مستقرة من الجلوكوز في الدم طوال اليوم.

كيفية إضافة الفستق إلى نظامك الغذائي:



قم بتناولها كوجبة خفيفة كلما شعرت بآلام الجوع

من المعجنات إلى المشروبات، يمكن إضافة الفستق إلى أشياء كثيرة ، يمكنك أيضًا رشه على السلطات ، أضف الفستق إلى بعض الفواكه الجافة واصنع مزيجًا خاصًا بك