اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الضرائب: منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن على طلب الفاتورة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:09 ص
الضرائب: منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن على طلب الفاتورة مصلحة الضرائب المصرية- أرشيفية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رئيس مصلحة الضرائب: 
- يوم الأحد من كل أسبوع ندوة أون لاين مجانية حول منظومة التحفيز (فاتورتك..حمايتك وجايزتك) الساعة السابعة مساء

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن المصلحة تعقد يوم الأحد من كل أسبوع ندوة أون لاين مجانية حول منظومة التحفيز (فاتورتك..حمايتك وجايزتك) الساعة السابعة مساء لشرح المنظومة وأهدافها وكيفية التعامل معها والتسجيل عليها، ويتم الإعلان عنها وعن الرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على (الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة، مؤكدا أن وزير المالية يتابع عن كثب منظومة تحفيز المواطنين برنامج " فاتورتك ... حمايتك وجايزتك "، الذي يعتبر الأول من نوعه في حث وتحفيز المواطن ليصبح شريكاً أساسياً فى إنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب.
 
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني من خلال حوافز ومكافآت متنوعة، وسحب دوري علي جوائز كبري تصل قيمتها إلي مليون جنيه، مشيرا إلى أن  برنامج  التحفيز " فاتورتك ... حمايتك وجايزتك " أداة هامة تُسهم في رؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، موضحًا أن منظومة التحفيز هى امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني  ولمزيد من المعلومات من خلال الخط الساخن 16395.
 
وأضاف "الدكتور فايز الضباعني" أنه منذ 1 أكتوبر 2023 فإن جميع الممولين الملزمين بإصدار ايصالات الكترونية مطالبون بالتسجيل على البوابة الالكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك) من خلال الرابط التالي   www.eta.gov.eg ، وذلك وفقا للقرار رقم (515) لسنة 2023 .
  
ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بإعداد ونشر دليل المستخدم الخاص بموقع تسجيل بيانات فروع التجار الممولين على منظومة التحفيز "برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك"  ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/eta-rewards

الضرائب

الفاتورة

الوصل الالكترونى



الموضوعات المتعلقة

الضرائب: ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بمنظومة توحيد معايير ضريبة الأجور

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:30 ص

تشريع حكومى أمام إسكان "النواب" بإنشاء الرقم القومى الموحد للعقارات.. زيادة أنشطة التمويل العقارى وحصيلة الضرائب العقارية.. والحد من مخالفات استخدام العقار وتحصيل القيمة العادلة لفاتورة المرافق أبرز الأهداف

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:00 م

"خطة النواب" توافق على مشروع الحكومة لتعديل قانون الضريبة على الدخل

الأحد، 08 أكتوبر 2023 02:29 م

الضرائب: ميكنة مصلحة الضرائب من أولويات القيادة السياسية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:36 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة