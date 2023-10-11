"الصحة" تكشف طرق علاج لدغات البق والإجراءات الوقائية قبل السفر إلى الخارج

كتب وليد عبد السلام

أما أثناء الإقامة يجب التأكد من عدم وجود حشرات أو أى آثار لها وكذلك معاينة الفراش معاينة الغرف والستائر والموكيت وتغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم مع ترك الأمتعة مغلقة داخل الشنط إن أمكن ووضعها بعيدًا عن السرير.