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"الصحة" تكشف طرق علاج لدغات البق والإجراءات الوقائية قبل السفر إلى الخارج

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 09:35 ص
"الصحة" تكشف طرق علاج لدغات البق والإجراءات الوقائية قبل السفر إلى الخارج البق ينتشر في عدد من دول أوروبا
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عادة لا تشكل لدغات بق الفراش تهديدًا صحيًا، وأفضل طريقة لعلاج اللدغة تجنب خدش المنطقة ووضع الكريمات الملطفة والمستحضرات المطهرة وتناول مضادات الهيستامين بعد استشارة الطبيب.
 
وحول الإجراءات الوقائية للمسافرين للوقاية من بق الفراش قبل السفر، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان يفضل استعمال الحقائب المصنوعة من البلاستيك ذات الألوان الفاتحة التي يسهل غسلها واكتشاف تواجد الحشرات عليها مع الحرص على اختيار أماكن الإقامة ذات السمعة الجيدة ودرجة النظافة العالية. 
 
أما أثناء الإقامة  يجب التأكد من عدم وجود حشرات أو أى آثار لها وكذلك معاينة الفراش معاينة الغرف والستائر والموكيت وتغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم مع ترك الأمتعة مغلقة داخل الشنط إن أمكن ووضعها بعيدًا عن السرير.
 
وعند العودة يفضل غسل الملابس في درجة حرارة 60 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة و فحص حقائب السفر جيدًا وغسلها بعد تفريغ محتوياتها ويتم اتخاذ كافة إجراءات الحجر الصحي عبر منافذ الدخول الجوية، البحرية البرية)، والتوعية حول كيفية الوقاية من دخول بق الفراش إلى المنزل وكيفية اكتشافه ومكافحته في المنزل، واتخاذ كافة إجراءات الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بشكل مستمر على مستوى محافظات الجمهورية بشكل دوري.

الصحة

البق

بق الفراش

طرق علاج لدغات البق

حسام عبد الغفار

وزارة الصحة والسكان



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