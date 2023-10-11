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الصحة: المسكنات غير آمنة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 09:34 ص
الصحة: المسكنات غير آمنة لمرضى ارتفاع ضغط الدم وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن بعض المسكنات غير آمنة لمرضى ارتفاع ضغط الدم وقد تسبب احتباس للسوائل في الجسم وتؤثر على وظائف الكلى، وينتج عن ذلك ارتفاع ضغط الدم بشكل أكبر، ولذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل الحصول على الأدوية .
 
أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة استخدام المسكنات بحرص، واستشارة الصيدلى بشأن الاستخدام الأمثل للدواء؛ حيث يعد استخدام المسكنات من الأسباب الأكثر شيوعا للإصابة بقرح الجهاز الهضمي.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الاستخدام طويل الأمد للأدوية المسكنة غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) قد يسبب التهاب بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، وتشمل أدوية ديكلوفيناك وكيتوبروفين وغير ذلك من الأدوية، ولا تشتمل على المستحضرات التي تحتوي على عقار الأسيتامينوفين.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان : تحدث قرحة الجهاز الهضمي بعد عدة أسابيع من استخدام مسكنات الألم غير الستيرويدية.
 
 

الصحة

المسكنات

وزاره الصحه

ارتفاع ضغط الدم



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