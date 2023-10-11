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الصحة الفلسطينية: قرابة 60% من الإصابات فى غزة وقعت بين النساء والأطفال

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:57 ص
الصحة الفلسطينية: قرابة 60% من الإصابات فى غزة وقعت بين النساء والأطفال جرائم جيش الاحتلال الاسرائيلى فى غزة
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، استنفاد جميع أسرة المستشفيات والأدوية، مشيرة إلى أن المستهلكات الطبية في طريقها للنفاد مع تسجيل إصابة فى صفوف النساء والأطفال بغزة تقدر بنحو 60% من عدد المصابين الفلسطينيين.

 

دعت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين بضرورة التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها فى محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم وخاصة من فصيلة (0) بنوعيه السالب والموجب.

 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، عن حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلى، حيث كشفت عن استشهاد 974 شخصًا وأكثر من 5 آلاف مصاب، وفقا لما جاء فى بيان صحفى لها.


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