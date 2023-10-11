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الصحة: البق يفرز مخدرا فى ضحاياه قبل البدء بمص الدم من أجسادهم

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:07 ص
الصحة: البق يفرز مخدرا فى ضحاياه قبل البدء بمص الدم من أجسادهم البق
كتب - وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان: لا يشعر الكثير من الناس بلدغات البق، ولا تظهر عليهم أعراض غير شكل اللدغة، وما يحيط بها من إحمرار والتهابات بسيطة، بينما يكون البعض الآخر أكثر حساسية، ويعاني من أعراض أكثر حدة.
 
وتابعت: لا تظهر أعراض البق في الجسم على الفور؛ لأنه يفرز كمية صغيرة من المخدر قبل أن يبدأ في مص الدم، ويمكن أن يستغرق ظهور أعراض قرصة البق بضعة أيام، وتسبب اللدغة الشعور بعدم الراحة والحكة، وتتمثل أعراض البق في الجسم في:
 
- وجود نتوءات ملتهبة مرتفعة عن سطح الجلد مثيرة للحكة، ويتوسطها اللون الأحمر، وتنتشر في شكل مجموعات أو خط مستقيم.
- الشعور بالحرقان والآلام.
- ونادراً ما يعاني بعض الأشخاص من أعراض شديدة تتطلب العناية الطبية الفورية مثل:
 
- عدم انتظام ضربات القلب.
- صعوبة في التنفس.
- حبوب بها ماء.
- المعاناة من الحمى.
- الشعور بالغثيان والقيء.
- المعاناة من تورم اللسان.

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