الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق حملة تبرع بالدم للفلسطينيين

كتب: أحمد جمعة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، الأربعاء، إطلاق حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك في ضوء تدهور القطاع الصحى، وارتفاع عدد الشهداء والمصابين فى قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أكدت ارتفاع عدد الشهداء فى غزة إلى 1100 والمصابين إلى 5339.

فيما دعت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين بضرورة التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم وخاصة من فصيلة ( 0 ) بنوعيه السالب والموجب.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلن إرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، ومواد غذائية وعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات، وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينين، جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد، حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي، ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما ينفذ بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.