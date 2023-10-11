السيطرة على حريق مزرعة دواجن بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق اندلع بمزرعة دواجن ناحية بحر البقر نطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية بحر البقر،انتقلت الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بسيارة إطفاء وإخماد النيران، وتبين ان المزرعة مكونة من طابق واحد والتهمت النيران محتويات المزرعة،وجارى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة.

وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بجرن لتجميع قش الأرز بقرية تل روزن نطاق مركز بلبيس، حيث تم الدفع بسيارتين إطفاء ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.