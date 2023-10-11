اليوم السابع
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السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة العياط

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:43 ص
السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة العياط حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة العياط، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة العياط ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وفيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

 

حريق منزلين

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

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العياط



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