اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:59 م
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السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن قطع غيار سيارات فى وسط البلد

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:18 م
السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن قطع غيار سيارات فى وسط البلد اطفاء حريق - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات أسفل مبنى في منطقة وسط البلد ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى وسط البلد ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات. 
 
ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 
 

حريق مخزن

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

وسط البلد



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