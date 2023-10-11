وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو -في بيان عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم- "للأسف، تم تأكيد تقارير عن مقتل أوكراني آخر ، وبالتالي، فإن العدد الإجمالي المعروف للضحايا بين المواطنين الأوكرانيين هو الآن ثلاثة ، وأصيب تسعة آخرون من مواطنينا.. ويجري الآن توضيح حالتهم الصحية ومواقع علاجهم في المستشفى".

وأضاف نيكولينكو أنه يخشى أن يكون ستة أوكرانيين في عداد المفقودين ، ويبحث الدبلوماسيون عنهم بالتعاون مع ضباط إنفاذ القانون الإسرائيليين.

وبحسب وزارة الخارجية الأوكرانية، لا يستطيع حوالي 700 أوكراني مغادرة إسرائيل بسبب إلغاء رحلاتهم الجوية.

