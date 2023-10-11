الحبس من 3 إلى 15 سنة لـ6 متهمين بينهم فتاة استدرجوا شخصا لسرقته فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد المنعم محمد الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربيني ،والمستشار تامر محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور وسكرتير المحكمة فايز القطعاني ،بمعاقبة كل من حضوريا " م.ح.خ" و " ع.ن.ع" و " ح.أ.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهم والزمتهما بالمصاريف الجنائية وبمعاقبة " م.م.ع"، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية ، وبمعاقبة كل من " م.إ.ع" و" أ.ي.م" غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة والزمتهما بالمصاريف الجنائية ،لاتهامهم بالخطف بالتحايل والإكراه.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 9839 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي يفيد بقيام المتهمين بخطف شخص بالتحايل والإكراه وحجزه، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي ، أنه علي اثر لقاء المجني عليه " م.ن.م" ،بناء علي موعد مسبق بينه وبين المتهمة السادسة " ح.ا.ع" 23 سنة ربة منزل، التي استدرجته الي أحد الشوراع ،واثناء سبرهما فؤجي بنزول المتهم الأول " م.ح.خ"، متعديا عليه بالضرب، بأن لكمه في عينه، ولحق به كل من " م.ح.خ" و " ع.ن.ع" و" أ.ي.م" ، واقتادوه عنوة إلي داخل تلك السيارة قيادة الاخير دون المتهمة ، معصمين عينه ، واصطحبوه الي منزل المتهم الخامس " م.م.ع" ،واستولوا علي ما لديه من منقولات عبارة عن ( هاتف محمول -سلسة ذهب - جواز سفر -دبلة - ساعد يد -مبلغ مالي ) ، وطلبوا منه تسجيل مقطع مصور يحمل اعترافه علي سرقة مشغولات ذهبية من شقة شقيقة المتهم الأول ، حتي قاموا بإطلاق صراحه وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء علي المسروقات كرها عنه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها علي المتهمين .