الجيش الصومالى يدمّر معاقل للخلايا الإرهابية بجنوب البلاد

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أعلن الجيش الصومالى اليوم الأربعاء، تدمير مرتكزات تابعة لمليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عملية عسكرية فى مناطق بولاية جوبالاند الإقليمية فى جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، ان العملية العسكرية التى نفذتها القوات المسلحة الصومالية تمت فى منطقتى "أبودن" و" بوربنان"، وأسفرت عن تدمير أوكار المليشيات فى تلك المناطق.



الجدير بالذكر، أن القوات المسلحة الصومالية تواصل حملة عسكرية واسعة النطاق ضد عدة جبهات لتطهير مناطق وسط وجنوب البلاد من الارهاب.