اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الصومالى يدمّر معاقل للخلايا الإرهابية بجنوب البلاد

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 09:28 م
الجيش الصومالى يدمّر معاقل للخلايا الإرهابية بجنوب البلاد الجيش الصومالى
أ ش أ

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أعلن الجيش الصومالى اليوم الأربعاء، تدمير مرتكزات تابعة لمليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عملية عسكرية فى مناطق بولاية جوبالاند الإقليمية فى جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، ان العملية العسكرية التى نفذتها القوات المسلحة الصومالية تمت فى منطقتى "أبودن" و" بوربنان"، وأسفرت عن تدمير أوكار المليشيات فى تلك المناطق.


الجدير بالذكر، أن القوات المسلحة الصومالية تواصل حملة عسكرية واسعة النطاق ضد عدة جبهات لتطهير مناطق وسط وجنوب البلاد من الارهاب.

 

 


الجيش الصومالى

تنظيم القاعدة

جوبالاند



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