التخطيط: تنفيذ 785 مشروعاً تنموياً بمحافظة الغربية ضمن مشروعات حياة كريمة

وعن إجمالي مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتضادية انه يصل إلى 785 مشروعاً تنموياً، وتتضمن التوسع في إتاحة خدمات الصحي وتحسين خدمات مياه الشرب، من خلال تنفيذ 3 محطات معالجة، و43 مشروعاً للصرف الصحي، وإنشاء وتطوير 25 محطة مياه شرب، فضلاً عن 30 مركز شباب و83 مدرسة و25 وحدة صحية و8 نقاط إسعاف، لتحسين خدمات التنمية البشرية، علاوةً على إنشاء 9 مجمعات حكومية و9 مجمعات خدمات زراعية، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية.

وأشار التقرير الى أن مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى، تعد أول مدرسة يتم إنشائها بمواد صديقة للبيئة، ومركز الشباب بنسبة إنجاز 100%، وتأهيل وتبطين ترعة العطف بطول 11 كم، ووحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف، بنسبة إنجاز 100%، ومركز تنمية الأسرة والطفل، والموقف النموذجي والسوق الحضاري اللذان يعملان بالطاقة الشمسية.

ولمتابعة معايير "القرية الخضراء"، أوضح التقرير أن أحد مشروعات البيوجاز بالقرية، الذي ينتج حوالي 4 أسطوانات بوتاجاز شهرياً، ومستهدف تعميمه على القرى المجاورة، بالاضافة إلى مشروع توسعة محطة مياه الشرب بطاقة إضافية أكثر من 2000 م3/ يوم.