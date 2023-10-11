ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين بالبنتاجون، أن حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" والسفن المرافقة لها ستتوجه إلى البحر المتوسط، لتنضم إلى حاملة الطائرات "جيرالد فورد" التى وصلت بالفعل إلى شواطئ إسرائيل.
وأضاف المسؤولون بالبنتاجون، "أنه من المقرر أن تصل "أيزنهاور" إلى المنطقة في غضون أسبوعين، ولم يوضحوا بعد ما إذا كانت ستحل محل "فورد" أم أنها سترابط معها فى المنطقة.
وتستطيع "أيزنهاور" أن تسير بسرعة تصل إلى 35 ميلا في الساعة، ويبلغ عدد طاقهما والطيارين العاملين عليها نحو 5 آلاف.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية قد صرح، أمس، بأن "وزير الدفاع سيواصل تحليل خطط نشر حاملات الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت أيزنهاور" للحفاظ على التوازن الضروري للقدرات البحرية على مسارح العمليات ودعم أولويات الأمن القومي".
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