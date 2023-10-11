وأضاف المسؤولون بالبنتاجون، "أنه من المقرر أن تصل "أيزنهاور" إلى المنطقة في غضون أسبوعين، ولم يوضحوا بعد ما إذا كانت ستحل محل "فورد" أم أنها سترابط معها فى المنطقة.

وتستطيع "أيزنهاور" أن تسير بسرعة تصل إلى 35 ميلا في الساعة، ويبلغ عدد طاقهما والطيارين العاملين عليها نحو 5 آلاف.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية قد صرح، أمس، بأن "وزير الدفاع سيواصل تحليل خطط نشر حاملات الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت أيزنهاور" للحفاظ على التوازن الضروري للقدرات البحرية على مسارح العمليات ودعم أولويات الأمن القومي".