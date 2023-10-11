البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية من دير القديس الأنبا شنودة بإيطاليا

كتب: محمد الأحمدى

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء من دير القديس الأنبا شنودة العامر بميلانو بإيطاليا، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة.

ومن المقرر أن تذاع عظة البابا من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

والتقى أمس التقى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الثلاثاء، مجمع كهنة إيبارشية ميلانو وزوجاتهم، في دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، بحضور أسقفهم نيافة الأنبا أنطونيو ونيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، والوفد المرافق لقداسة البابا.

ويأتي ذلك في إطار زيارته الرعوية لميلانو وڤينيسيا بإيطاليا التي بدأت أمس، ورحب قداسته بالحضور معربًا عن سعادته بلقائهم وأشاد بروح الأسرة الواحدة التي وتتسم بها إيبارشية ميلانو، ووتحدث قداسة البابا "الاشتياق إلى الله" من خلال القطعة الأولى من قطع صلاة الساعة التاسعة.