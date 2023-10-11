اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية من دير القديس الأنبا شنودة بإيطاليا

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:48 ص
البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية من دير القديس الأنبا شنودة بإيطاليا قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء من دير القديس الأنبا شنودة العامر بميلانو بإيطاليا، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة.

 

ومن المقرر أن تذاع عظة البابا من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

والتقى أمس التقى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الثلاثاء، مجمع كهنة إيبارشية ميلانو وزوجاتهم، في دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، بحضور أسقفهم نيافة الأنبا أنطونيو ونيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، والوفد المرافق لقداسة البابا.

 

ويأتي ذلك في إطار زيارته الرعوية لميلانو وڤينيسيا بإيطاليا التي بدأت أمس، ورحب قداسته بالحضور معربًا عن سعادته بلقائهم وأشاد بروح الأسرة الواحدة التي وتتسم بها إيبارشية ميلانو، ووتحدث قداسة البابا "الاشتياق إلى الله" من خلال القطعة الأولى من قطع صلاة الساعة التاسعة. 

 

عظة البابا
عظة البابا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العظه الاسبوعيه

عظه البابا

عظه البابا تواضروس



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من كنيسة العذراء بالإسكندرية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 04:27 م

البابا تواضروس يلقى العظة الإسبوعية من كتدرائية البشارة بالإسكندرية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 06:49 م

البابا تواضروس يترأس صلاة "نهضة العذراء" ويلقى العظة الإسبوعية من الإسكندرية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 08:11 م

البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية فى سموحة بالإسكندرية مساء اليوم

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:12 م

كنيسة الانبا أثناسيوس تستقبل البابا تواضروس للصلاة والعظة الأسبوعية

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 07:54 م

البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء فى السادسة مساء

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:00 ص

البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية غداً الأربعاء

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة