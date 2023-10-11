اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستقبل قنصل مصر بميلانو

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 02:13 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل قنصل مصر بميلانو البابا تواضروس الثانى يستقبل قنصل مصر بميلانو
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام لمصر في ميلانو، وبرفقتها القنصل أحمد البقلى نائب القنصل العام والقنصل محمود الطوخى والقنصل أحمد منير وصبرى شكرى مندوب العلاقات العامة بالقنصلية.
 
ودار حوار ودى أثناء اللقاء تضمن الإشادة بدور الجالية المصرية فى أداء واجباتها الوطنية وبالأخص أقباط ميلانو وكهنتهم، وشدد قداسة البابا على أن الواجب وطنى التزام على كل مصرى.  
 
بينما أشاد القنصل محمود الطوخى بدعم قداسة البابا لمشروع مسار العائلة المقدسة، وأجابه قداسة البابا بأن موضوع المسار له أهمية كبرى، نظرًا لأنه يعطى ميزة فريدة لمصر ويعود بالنفع على مصر.
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

قنصل ميلانو

قنصل مصر بميلانو



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