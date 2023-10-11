اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يحتجز طاقمًا تابعًا لتليفزيون فلسطين جنوب الضفة الغربية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 04:40 م
الاحتلال الإسرائيلى يحتجز طاقمًا تابعًا لتليفزيون فلسطين جنوب الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، طاقما تابعا لتليفزيون فلسطين عند مدخل مدينة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير تلفزيون مكتب فلسطين فى الخليل جهاد القواسمة إن قوات الاحتلال احتجزت الطاقم لمدة ساعتين، ومنعتهم من التصوير ومواصلة عملهم أثناء إعدادهم تقريرا إخباريا عن الإغلاقات والحواجز العسكرية فى المحافظة، وشتمتهم بألفاظ نابية، وفتشت مركبتهم الخاصة بالتلفزيون، التى تحمل إشارات الصحافة بشكل واضح، ودققت فى هواتفهم الخليوية وبطاقاتهم الشخصية رغم إبرازهم لبطاقاتهم الصحفية

 

 


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