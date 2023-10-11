الأسقف العام بأفريقيا يزور منطقة نكوتاكوتا فى مالاوى ويلتقى قادة كنسيين

كتب: محمد الأحمدى

زار الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا، منطقة نكوتاكوتا الواقعة شمالى مالاوى على بعد 200 كم من العاصمة ليلونجوى، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة أن نيافته بعدد كبير من الشعب والقادة الروحيين.

وأوضحت الصفحة أن القادة الروحيين أتوا خصيصًا ليتعلموا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مبادىء التعليم والإيمان المستقيم.

وكانت زيارة الأنبا جوزيف الأسقف العام لأفريقيا ليلة روحية مباركة وهادفة وسط بيوت الشعب الذى يتميز بالطيبة والمحبة، حيث رتلوا عددًا من الترانيم الروحية وشاهدوا فيلمًا عن حياة السيد المسيح.

وفى صباح السبت التقى مع الشعب والقادة وخدام الكنيسه سواء من مالاوى أو من مصر وتكلم معهم عن دور الكنيسة وعملها المستقبلى معهم من خلال القادة أولًا ثم الشعب وأجاب عن أسئلتهم، ثم عاد عقب اللقاء، إلى العاصمة المالاوية ليلونجوى.



جانب من زيارة الأسقف العام