الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة من السبت والعظمى بالقاهرة 28 درجة

كتب محمود راغب

ومن المتوقع أن يشهد السبت المقبل، أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومتوقع السبت 14 أكتوبر أن تسجل القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة، وشمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25.