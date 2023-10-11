الأدلة الجنائية: زيادة الأحمال وراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى المرج

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير المعمل الجنائي، حول واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية فى دائرة قسم المرج، أن النيران نشبت داخل الوحدة السكنية بسبب ماس كهربائى نتج عن سخونة المبرد الهوائى "المكيف" نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبه جنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق.