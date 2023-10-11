الأدلة الجنائية: زيادة الأحمال وراء اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى المرج

كشف تقرير المعمل الجنائي، حول واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية فى دائرة قسم المرج، أن النيران نشبت داخل الوحدة السكنية بسبب ماس كهربائى نتج عن سخونة المبرد الهوائى "المكيف" نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبه جنائية حول الواقعة.
البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق.
ووضعت إدارة الحماية المدنية روشتة أمنية للوقاية من اندلاع الحرائق، منها:
-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل التشغيل.
-فصل التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
-عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
- عدم القيام بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.
-عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
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