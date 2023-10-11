اعرف أرقام تلقى شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقى شكاوى المواطنين ضد أى مخالفات تموينية، موضحا كيفية الإبلاغ عن التجار أو المحلات التى ترفع أسعار السلع، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "فى خدمتك" على "Google Play" لمستخدمى هواتف الاندرويد أو من خلال إرسال رسالة عبر صفحتنا وتسعد المديرية والإدارات بتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحًا وحتى الساعة "2" ظهرًا، والخط الساخن لمحافظة الدقهلية على أرقام 050/2314880 - 050/2327792، وذلك للإبلاغ عن مخالفات عن التجار التى ترفع الأسعار أو المحلات.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أكد متابعة وتنفيذ قرار التوافق على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية من 15 لـ25% وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة - الأرز" وخفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، بدءا من السبت القادم.

وقال مختار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لن يسمح بالتلاعب خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار، عن طريق الحملات التموينية التى يتم تنفيذها يوميا بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأشار إلى أن الحملات التموينية يتم تنفيذها على والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، لافتًا إلى أنه سوف يحيل كل المخالفات إلى النيابة العامة لأعمال شئونها.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتجاجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وذلك تطبيقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين فى ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.