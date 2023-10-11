اعترافات لص عدادات المياه بمنشأة ناصر: نفذت 6 وقائع بأسلوب الفك

كتب سليم على

ادلى عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، متهم بسرقة عدادات المياه بمنطقة منشأة ناصر، باعترافات تفصيلية تفيد ارتكابه 6 وقائع سرقة بأسلوب الفك.

وكشف المتهم خلال التحقيقات عن كافة العدادات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهـــم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجا المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة وزارة الداخلية ، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (سباك- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة عداد المياه الخاص بمحل سكنه، بالفحص أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الفك"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.