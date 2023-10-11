اصطدام سيارة بالحاجز الحديدى لكوبرى أكتوبر.. ونجاة قائدها

كتب عبد الرحمن سيد

اصطدمت سيارة ملاكي بالحاجز الحديدى لنزلة كوبرى أكتوبر اتجاه المهندسين بمنطقة العجوزة، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وتم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث مروري بنزلة كوبرى أكتوبر اتجاه المهندسين.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق واصطدامها بحاجز الكوبرى الحديدى، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

تم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، واستمع رجال المباحث لأقوال قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة المختصة التحقيق.