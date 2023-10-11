"استولى على مجوهرات وعملات".. قرار جديد ضد لص فيلا التجمع

كتب أحمد حسني

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح التجمع الخامس، تجديد حبس المتهم فى واقعة سرقة "فيلا" بالتجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حارس الفيلا بالمتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول سرقتها ، مؤكدا أنه لديه كل التفاصيل عن المكان ومواعيد خروج وعودة صاحب الفيلا ومكان الخزينة فقرر سرقتها.

وأضاف اللص أنه يحرس الفيلا نهارا وسرقها ليلا، وأنه استولى منها على مجوهرات وعملات أجنبية وهرب من المكان متوجها لمحافظة الشرقية حتى تم القبض عليه.

ونجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحل البلاغ) باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها (عملات مالية "محلية وأجنبية" وبعض المصوغات الذهبية) وفوجئ بعدم تواجد (حارس الفيلا). بالفحص وإجراء التحريات تبين أن (حارس العقار) المشار إليه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال اختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية، وبحوزته كل المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً سفر المبلغ وأسرته، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.