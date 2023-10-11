استشهاد قرابة 1000 فلسطينى فى غزة وإصابة 5 آلاف غالبيتهم من الأطفال

كتب أحمد جمعة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، استشهاد قرابة الـ 1000 شهيد وأكثر من 5000 جريح غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف الاحتلال المستمر لقطاع غزة.

فيما دعت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين بضرورة التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم وخاصة من فصيلة ( 0 ) بنوعيه السالب والموجب.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، عن حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي، حيث كشفت عن استشهاد 974 شخصًا وأكثر من 5 آلاف مصاب، وفقا لما جاء في بيان صحفي لها.