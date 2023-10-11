اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 01:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

استشهاد قرابة 1000 فلسطينى فى غزة وإصابة 5 آلاف غالبيتهم من الأطفال

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:28 م
استشهاد قرابة 1000 فلسطينى فى غزة وإصابة 5 آلاف غالبيتهم من الأطفال العدوان الإسرائيلى على غزة
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، استشهاد قرابة الـ 1000 شهيد وأكثر من 5000 جريح غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف الاحتلال المستمر لقطاع غزة.

فيما دعت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين بضرورة التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم وخاصة من فصيلة ( 0 ) بنوعيه السالب والموجب.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، عن حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي، حيث كشفت عن استشهاد 974 شخصًا وأكثر من 5 آلاف مصاب، وفقا لما جاء في بيان صحفي لها.

 

 

 

 

 

 


الصحه الفلسطينيه

اخبار فلسطين

غزه

العدوان على غزه

عدوان إسرائيل على غزه

الشهداء الفلسطينيين في غزه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة