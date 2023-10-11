اليوم السابع
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اتحاد الجمعيات يعلن دعم مبادرة التحالف لتوفير قوافل إنسانية لمساعدة فلسطين

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 01:43 م
اتحاد الجمعيات يعلن دعم مبادرة التحالف لتوفير قوافل إنسانية لمساعدة فلسطين الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
كتب مدحت وهبة

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استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية العدوان الغاشم من قبل الكيان الصهيونى على الشعب الفلسطينى الأعزل من السلاح والذى راح ضحيته المئات من الشهداء والآلاف من المصابين.

 

وناشد الاتحاد العام للجمعيات فى بيان اليوم المنظمات الدولية والمنظمات المجتمع المدنى بسرعة التدخل لوقف الاعتداء السافر على المدنيين، كما أعلن مساندة مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتوفير قوافل إنسانية لمساعدة المصابين المدنيين من أهالى غزه كما نثمن على مبادرة مؤسسة "حياة كريمة "لفتح باب التبرعات لصالح الشعب الفلسطينى الشقيق

 

ودعا الاتحاد العام للجمعيات الأهلية جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة وحث المواطنين على التبرع لصالح الشعب الفلسطينى مؤكدا نقدر ونثمن دور القيادة السياسية لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى ودعم القضية الفلسطينية للحصول على حقها المشروع فى دولتها المستقلة وعاصمتها القدس.


اتحاد الجمعيات

فلسطين

غزه

العدوان الاسرائيلى

مصر

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