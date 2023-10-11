اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 01:16 م
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إيقاف وإزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف بمركزى سمالوط و ملوى

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:45 م
إيقاف وإزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف بمركزى سمالوط و ملوى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائى وإزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والتصدى بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، انه تم إيقاف حالتي بناء مخالف بالمهد بحي شرق، وحالتي بناء مخالف بحى شمال، وحالة إيقاف بناء مخالف بشوشة، إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية قوصنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار اللواء  أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة أعمدة خرسانية بالدور الـ 10 بعقار بحي غرب المدينة، حيث تم إيقاف وإزالة الأعمال فور رصدها، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في البناء، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
 
 


 

 


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