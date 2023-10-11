إيقاف وإزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف بمركزى سمالوط و ملوى

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائى وإزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والتصدى بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.



وفي هذا السياق، قال الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، انه تم إيقاف حالتي بناء مخالف بالمهد بحي شرق، وحالتي بناء مخالف بحى شمال، وحالة إيقاف بناء مخالف بشوشة، إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية قوصنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.