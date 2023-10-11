إنشاء مصنع شاحنات وآخر للأتوبيسات ومركز حبوب.. تفاصيل التعاون مع بيلاروسيا بمجالات النقل

كتب سيد الخلفاوى

تعمل وزارة النقل على توطين الصناعات الخاصة بوسائل النقل، ومن بينها الأتوبيس الكهربائى، ويوجد بمصر عدة شركات تنتج الحافلات وتصدر كميات كبيرة للخارج.

وفى النقاط التالية نوضح أوجه التعاون لإنشاء مصنع الأتوبيسات الكهربائي وشاحنات النقل مع دولة بيلاروسيا، بعد لقاء جمع وزير النقل مع سفير بيلاروسيا، حيث سيتم التعاون بين الجانب البيلاروسي والقابضة للنقل البري والبحري والقابضة للطرق والكباري في تطوير ورش الشركتين بأحدث المعدات ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة أسطول الشاحنات من مختلف الطرازات بالشركتين لنقل الخبرة إلى المهندسين والفنيين المصريين.

ـ تحويل الورش إلى مراكز صيانة كبرى لتدعيم اسطول الشاحنات بالشركتين، والتعاون في إقامة مصنع في برج العرب لتصنيع الشاحنات الخاصة بالبضائع.

ـ عرض وزير النقل الشراكة لإنشاء خطوط إنتاج جديدة للشركات البيلاروسية في مصانع الشركات المصرية أو التعاون مباشرة مع وزارة النقل المصرية.

ـ إمكانية التعاون لإقامة مصنع مشترك لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية في المنطقة الصناعية ببرج العرب بالإسكندرية وفق أحدث معايير الجودة العالمية ليكون قاعدة للإنطلاق للسوق الإفريقي والخارجي تهتم الشركات البيلاروسية بإنشاء مركز للحبوب في أحد الموانئ المصرية ( شرق بورسعيد او الدخيلة او جرجوب) لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الأفريقية وخاصة وأن مصر تعتبر البوابة الرئيسية لتصدير المنتجات لأفريقيا.