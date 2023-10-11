إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى انقلاب سيارة ملاكى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، لانقلاب سيارة ملاكى بمركز كفرالشيخ على طريق كفر الشيخ محلة موسى، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، يفيد بوصول مصابين فى حادث سيارة ويتم تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

بالفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من ، "رضا صبحي خضر"، 28 سنة، من الروضة، و"صابر محمود محمد" ، 39 سنة ، من محلة موسى ، و"عيد محمد إبراهيم"، 34سنة، من محلة موسى ، و"مؤمن صابر محمود" ، 10 سنوات، من محلة موسى، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.





