اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى انقلاب سيارة ملاكى بكفر الشيخ

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:14 ص
إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى انقلاب سيارة ملاكى بكفر الشيخ حادث - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، لانقلاب سيارة ملاكى بمركز  كفرالشيخ على طريق كفر الشيخ محلة موسى، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، يفيد بوصول مصابين فى حادث سيارة ويتم تقديم الإسعافات المطلوبة لهم.

بالفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من ، "رضا صبحي خضر"، 28 سنة، من الروضة، و"صابر محمود محمد" ، 39 سنة ، من محلة موسى ، و"عيد محمد إبراهيم"، 34سنة، من محلة موسى ، و"مؤمن صابر محمود" ، 10 سنوات، من محلة موسى، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 



 

 


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

مستشفى كفر الشيخ العام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة