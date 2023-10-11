إصابة شقيقين بطعنات وجروح خلال مشاجرة مع آخرين فى قها

شهدت مدينة قها بمحافظة القليوبية، إصابة شقيقين بجروح طعنية وقطعية بمناطق متفرقة بالجسم علي يد أخرين، باستخدام قطعة حديدية، خلال مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على ثمن غرفة نوم مستعملة قام المجني عليهم ببيعها للمتهمين، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وحجزهم لتلقى العلاج، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال شخصين مصابين بجروح طعنية وقطعية بمناطق متفرقة بالجسم خلال مشاجرة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين، تحولت لمشاجرة بسبب الخلاف على ثمن بيع غرفة نوم مستعملة، قام خلالها أحد الطرفين بالتعدي بالضرب على الطرف الأخر باستخدام قطعة حديدية، والتي أدت إلى إصابتهم بجروح طعنية وقطعية بمناطق متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وحجزهم لتلقى العلاج، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.