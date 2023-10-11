إصابة تاجر غلال بطلق نارى فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج

أستقبلت إحدى المستشفيات الخاصة بسوهاج، تاجر غلال يبلغ من العمر 35 سنة، مصابا بطلق نارى بالفخذ الأيسر، وذلك على إثر قيام عاملين بإطلاق النار عليه من سلاح كان بحوزة أحدهما، بسبب خلافات الجوار، تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بإصابة تاجر غلال بطلق نارى، وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج اللازم.

وعقب الإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ، وضابط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول المدعو محمد ع ع ح 35 سنة تاجر غلال، ومقيم دائرة المركز، إللى مستشفى خاص بسوهاج مصاباً " بطلق ناري أعلي الفخذ الأيسر ".

وبسؤال شقيه المدعو أحمد ع ع ح 20سنة عامل ومقيم بذات الناحية اتهم نجلي عمومتهما كل من كريم ح ا ع 21 سنة عامل، وشقيقه أحمد ح ا ع 27 سنة عامل، يقيمان بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزه الثاني مما أدي لإصابته بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم عبارة عن بندقيه آليه بإرشاد الثاني، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة لذات السبب، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.