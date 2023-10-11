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إسرائيل توزع 27 ألف قطعة سلاح على سكان "غلاف غزة"

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:06 ص
إسرائيل توزع 27 ألف قطعة سلاح على سكان "غلاف غزة" الجيش الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، أن الحكومة وزعت 27 ألف قطعة سلاح على سكان المناطق الإسرائيلية الواقعة قرب قطاع غزة.

وبحسب موقع سكاى نيوز، قال بن غفير: "سنعمل على تغيير القوانين، حتى يتمكن المواطنون الإسرائيليون من حمل السلاح. وزعنا 27 ألف قطعة سلاح على سكان البلدات الواقعة في غلاف غزة".

وأضاف "أوقفنا وحللنا جميع أنواع العوائق، ونقوم أيضا بتغيير المعايير - الآن في المسودة النهائية - وسنمررها إلى الكنيست، للسماح لمزيد من المواطنين بحمل السلاح".

 

 

 

 

وتابع الوزير: "هذه الحرب تثبت إلى أي مدى يحتاج المواطنون والوحدات الاحتياطية إلى التسليح وهذا، وبطبيعة الحال، يسير ذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز قوة أفراد الشرطة".

 

وفي وقت سابق، قال بن غفير في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إن إسرائيل ستبدأ توزيع آلاف البنادق على فرق من المتطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة.

 


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