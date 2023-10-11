اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إحباط محاولة لصين سرقة غرفة كهرباء في كرداسة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:18 م
إحباط محاولة لصين سرقة غرفة كهرباء في كرداسة رجال الشرطة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على لصين، لاتهامهما بمحاولة سرقة أسلاك من غرفة كهرباء في كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتم ضبط المتهمين أثناء محاولتهما سرقة أسلاك غرفة كهرباء بطريق المنصورية بدائرة مركز شرطة كرداسة. 
 
وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين، أدوات تستخدم في قطع الأسلاك، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وذكرا أنهما حاولا سرقة غرفة الكهرباء وبيع المسروقات لتجار الخردة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

سرقة غرفة كهرباء

مركز كرداسة

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة