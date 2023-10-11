اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 07:09 م
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إحالة 3 متهمين بقتل شاب فى الزاوية الحمراء لسرقته إلى محكمة الجنايات

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 07:00 م
إحالة 3 متهمين بقتل شاب فى الزاوية الحمراء لسرقته إلى محكمة الجنايات محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معهم بتهمة قتل شاب لسرقة أموال منه فى الزاوية الحمراء.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وعثرت على جثمان المجني عليه، مصابًا بعدة طعنات.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن عاطل استعان بصديقيه لسرقة المتهم والاستيلاء منه علي 15 ألف جنيه وعندما رفض المجني عليه طعنوه ليلقي مصرعه في الحال. 
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وبإحطار النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين وأحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.
 
 

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