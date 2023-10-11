إحالة 3 أشخاص للمحاكمة لاتهامهم بسرقة 3 ملايين جنيه من شركة بالوراق

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل واثنين أخرين للمحاكمة لاتهامهم بالنصب والاحتيال وسرقة مبلغ 3 مليون جنيه من شركة بالوراق.

اعترف نصاب الوراق أمام جهات التحقيق بأنه استغل الشبه بينه وبين شخص آخر مقيم بمنطقة كفر طهرمس، وقام بتزوير بطاقته وانتحال شخصيته ليتمكن من الاستيلاء على 3 ملايين جنيه.

وذكرت المتهم في التحقيقات، أنه سبق ان مارس نشاطه الاجرامي بتزوير الأوراق الرسمية وتزوير شهاده مؤهل بكالوريوس تجارة، وتقدم لبعض الشركات للتوظف بمهنة محاسب وبعد التعيين يقوم باستلام الخزنة والمفاتيح السرية، وأنه سرق من إحدي الشركات في السويس مبلغ مليون ومئتان ألف جنيه بنفس الطريقة ونفس البطاقة للشخص البريء المقيم بالجيزة وسرق من شركة فى الشرقية مبلغ 900 الف جنيه، وأخيرا سرق من شركة سيراميك في الوراق مبلغ مليون جنيه.

واعترف المتهم، بأنه أنفق مبلغ الـ3 ملايين جنيه في 9 اشهر وقام بتجديد عفش منزله وكان معه شريك يساعده في حمل المبالغ المالية المسروقة وكان يعطيه مبلغ 100الف جنيه في كل عملية وقام بإيداع مبلغ مالي باسم شقيقته في البنك وتم ضبط شقيقته والمتهم الذي ساعده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.