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أونروا: استشهاد 9 من موظفى الأمم المتحدة فى غارات الاحتلال على قطاع غزة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 03:01 م
أونروا: استشهاد 9 من موظفى الأمم المتحدة فى غارات الاحتلال على قطاع غزة اونروا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، استشهاد 9 من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

كان الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة انتهاك المواثيق الدولية بمنع الإمدادات الغذائية عن قطاع غزة، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية عنصرية متطرفة تواصل ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا وزير العدل الفلسطيني في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، الدول الأطراف في اتفاقية جنيف عقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل احترام بنود الاتفاقية وتنفيذ القانون الدولي، داعيا أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى عقد جلسة لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

شدد الشلالدة على أن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات للاحتلال يمثل تهديدا للأمن والسلم في العالم أجمع، وتهدد الأمن القومى العربي، واصفا العدوان الإسرائيلي على القطاع بأنه حرب همجية ووحشية ضد الشعب الفلسطيني.

عن الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، قال: الموقف الأمريكي واضح وهو دعم كامل لإسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهذا ليس غريبا على السياسة الخارجية الأمريكية، وواشنطن سبب رئيس وراء ضعف وتهميش هيئة الأمم المتحدة من خلال دعمها المتواصل واللامتناهي لإسرائيل.

بالحديث عن التحركات العربية لوقف العدوان الإسرائيلي، أكد أن الحرب المعلنة على قطاع غزة ليست قضية إنسانية، ولكنها قضية سياسية ومطلوب من الدول العربية هو الحد الأدني من التضامن ليس فقط الإدانات والشجب.


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